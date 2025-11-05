Conte e il Catenaccio Eintracht Althoff | Lo 0-0 è una vittoria Toppmoller | ESCLUSIVO

Il giornalista tedesco della Bild commenta le parole del tecnico del Napoli dopo il pareggio in Champions League Il Napoli non va oltre lo 0-0 in casa contro l’ Eintracht Francoforte nella quarta giornata della fase a girone unico di Champions League. Un pareggio che relega i partenopei nella parte bassa della classifica, lontano dai primi otto posti che valgono l’accesso diretto agli ottavi di finale, ma anche a rischio taglio delle ultime dodici che non partecipano nemmeno ai playoff. Conte e Toppmoller (foto Ansa) – Calciomercato.it Nel post partita Antonio Conte non ha fatto mea culpa, anzi: ha puntato il dito contro i tedeschi, rei di aver fatto un catenaccio all’italiana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Conte e il Catenaccio Eintracht, Althoff: “Lo 0-0 è una vittoria Toppmoller” | ESCLUSIVO

