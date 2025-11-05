Conte conferma il giorno di riposo al Napoli gli azzurri torneranno ad allenarsi domattina

«Non posso dire nulla ai miei ragazzi per l’impegno e la dedizione», aveva dichiarato Antonio Conte ieri sera a margine della sfida di Champions con l’Eintracht Francoforte. Ed effettivamente, oggi, il tecnico salentino ha deciso di concedere un giorno di riposo ai calciatori del Napoli, a testimonianza del fatto che, nonostante la mancata vittoria, abbia apprezzato la prestazione dei suoi ragazzi. A riferirlo è la redazione di Sky Sport, che parla di rientro in campo fissato per domani mattina in vista della gara di campionato contro il Bologna (domenica alle 15:00 al “Dall’Ara”). “Oggi giornata di riposo per gli azzurri, a Castel Volturno si ritornerà domani con focus sul Bologna per capire anche se alcuni infortunati, come Spinazzola e Gilmour, potranno tornare a disposizione”, si apprende. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte conferma il giorno di riposo al Napoli, gli azzurri torneranno ad allenarsi domattina

