Conte amaro dopo il pari col l’Eintracht | Catenaccio tedesco ma noi restiamo ambiziosi

Napolipiu.com | 5 nov 2025

"> NAPOLI – Dopo il pareggio a reti bianche contro l’Eintracht, la strada europea del Napoli si fa sempre più tortuosa. Come riporta Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, gli azzurri restano fermi a 4 punti in classifica, con una sola vittoria in quattro giornate. Il rischio di vedere sfumare la zona playoff è concreto, e la prossima sfida del 25 novembre contro il Qarabag al Maradona sarà una tappa da non fallire. «Una squadra tedesca ha imparato bene come si fa il catenaccio italiano», ha commentato con amarezza Conte, come riferisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

