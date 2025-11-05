Conte amaro dopo il pari col l’Eintracht | Catenaccio tedesco ma noi restiamo ambiziosi
"> NAPOLI – Dopo il pareggio a reti bianche contro l’Eintracht, la strada europea del Napoli si fa sempre più tortuosa. Come riporta Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, gli azzurri restano fermi a 4 punti in classifica, con una sola vittoria in quattro giornate. Il rischio di vedere sfumare la zona playoff è concreto, e la prossima sfida del 25 novembre contro il Qarabag al Maradona sarà una tappa da non fallire. «Una squadra tedesca ha imparato bene come si fa il catenaccio italiano», ha commentato con amarezza Conte, come riferisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Antonio Conte dopo il pari con il Francoforte: "siamo stati bravi e concreti a sfruttare occasioni clamorose" - Champions League: Antonio Conte commenta la gara: "Dobbiamo crescere nella gestione delle tre competizioni" Le sue dichiarazioni: "Merito a loro?
Conte mastica amaro dopo lo 0-0 con l'Eintracht: «Strano vedere una squadra tedesca fare un catenaccio così, l'avessimo fatto noi…» - 0 con l'Eintracht: elogia la prestazione ma non il cinismo, la squadra ha creato tanto senza riuscire a segnare Un pareggio che sa di sconfitta, un altro passo falso che complica
