Consulta | Occhiuto ' sentenza Ncc vittoria con Salvini idee diverse ma andiamo d' accordo'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Il tema degli Ncc “è una grande battaglia liberale e una grande vittoria di chi si sente liberale in questo Paese ed è bello che sia stata la Calabria a costituirsi presso la Corte costituzionale e a sollevare il conflitto di attribuzione e ad aprire il mercato di taxi e degli Ncc e dando la possibilità ai cittadini di avere servizi più economici ed efficienti”. Così il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, ospite a Start di SkyTG24. “In regioni come la mia - prosegue - la difficoltà di trovare servizi come taxi e Ncc è un problema per il turismo. Una sentenza del genere è una vittoria per chi si sente liberale nel Paese”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

