consorzio abetone multipass tutto pronto per il nuovo inverno

Abetone (Pistoia), 5 novembre 2025 – Tutto pronto per la partenza della stagione invernale all’ Abetone. Neve permettendo, ovviamente. L’annuncio arriva dal Consorzio Abetone Multipass, che inizia a riscaldare i motori in vista dell’apertura della nuova stagione. Con il 10 novembre infatti tutte le società aderenti al Consorzio (Società Abetone Funivia spa, Val di Luce Spa, Spir Srl, Maestri sci Abetone Srl) avranno ultimato le operazioni propedeutiche alla riapertura invernale, come collaudi, prove di soccorso e verifiche sugli impianti di innevamento. Una comunicazione sostanzialmente di prassi, da parte degli operatori della neve della stazione sciistica ‘patria’ di Zeno Colò. 🔗 Leggi su Lanazione.it
