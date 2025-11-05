Consorzio Abetone Multipass Tutto pronto per il nuovo inverno

Lanazione.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abetone (Pistoia), 5 novembre 2025 –  Tutto pronto per la partenza della stagione invernale all’ Abetone. Neve permettendo, ovviamente. L’annuncio arriva dal Consorzio Abetone Multipass, che inizia a riscaldare i motori in vista dell’apertura della nuova stagione. Con il 10 novembre infatti tutte le società aderenti al Consorzio (Società Abetone Funivia spa, Val di Luce Spa, Spir Srl, Maestri sci Abetone Srl) avranno ultimato le operazioni propedeutiche alla riapertura invernale, come collaudi, prove di soccorso e verifiche sugli impianti di innevamento. Una comunicazione sostanzialmente di prassi, da parte degli operatori della neve della stazione sciistica ‘patria’ di Zeno Colò. 🔗 Leggi su Lanazione.it

consorzio abetone multipass tutto pronto per il nuovo inverno

© Lanazione.it - Consorzio Abetone Multipass. “Tutto pronto per il nuovo inverno”

Altre letture consigliate

consorzio abetone multipass tuttoConsorzio Abetone Multipass. “Tutto pronto per il nuovo inverno” - Per il 10 novembre tutte le società avranno ultimato la preparazione alla riapertura: prove di soccorso collaudi e verifiche sull’innevamento. Scrive msn.com

Abetone Multipass: "Entro 10 novembre concluse attività propedeutiche, pronti a partire con condizioni meteo adeguate" - Gli impiantisti del consorzio Abetone Multipass cominciano a riscaldare i motori in vista dell’apertura della nuova stagione. Secondo valdinievoleoggi.it

Tutto su: consorzio di tutela del primitivo di manduria eolico - Il Consorzio ha inviato una richiesta formale di incontro urgente alla Regione Puglia per discutere i progetti di impianti eolici previsti nei territori del Primitivo ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Consorzio Abetone Multipass Tutto