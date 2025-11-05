Consiglio dei Ministri tra Manovra e riforma della Giustizia

La pagina politica con la questione giustizia in primo piano nel giorno in cui si riunisce il Consiglio dei Ministri. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Consiglio dei Ministri tra Manovra e riforma della Giustizia

Contenuti che potrebbero interessarti

Fino al 31 dicembre: la decisione del consiglio dei ministri. Il governatore: “Indispensabile. Serve tempo per gli interventi” - facebook.com Vai su Facebook

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.145 - X Vai su X

Manovra 2025-2026: il premier Meloni difende la legge “seria e prudente”. Le priorità: lavoro, famiglie e sanità - La legge di bilancio vale 18,7 miliardi e punta a sostegni fiscali per il ceto medio e le famiglie. rainews.it scrive

La Manovra di bilancio 2026-2028 vale 16 miliardi. Focus su spese militari e sostegno alle famiglie - Previsti anche interventi per famiglie e giustizia, con 40 disegni di legge collegati al pacchetto ... Da italiaoggi.it

***Manovra: Musumeci, torna in Consiglio dei ministri venerdi' - "Il ministro Giorgetti ha illustrato la Manovra, che sara' sottoposta a un ulteriore esame al prossimo Consiglio dei ministri di venerdi'". Segnala ilsole24ore.com