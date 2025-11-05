Consegnati da Margherita Cassano i riconoscimenti per il premio Spadolini Nuova Antologia

Si è tenuta ieri pomeriggio, nella suggestiva cornice della Sala Giovanni Spadolini presso la Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, in via Pian dei Giullari a Firenze, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per la XXIX edizione del Premio Spadolini Nuova Antologia. L’evento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

