Confronti | alla Trattoria del Marinaio cena da vivere e un’esperienza che profuma di cose vere

Messinatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’iniziativa unica nel suo genere, un intero menu illustrato e preparato dal vivo, in modalità cooking show alla Trattoria del Marinaio di Galati Marina dalla Lady Chef Carlotta Andreacchio. Con questa idea nasce Confronti, non una cena da guardare ma da vivere, un’esperienza che profuma di cose. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

