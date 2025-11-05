“CONFERMIAMO LA FRATTURA” Fantallenatori in lacrime: la diagnosi è una mazzata per Orsolini"> Tutti i fantallenatori in Italia sono letteralmente in lacrime. E’ arrivata una vera e propria mazzata vista la notizia inaspettata. La vittoria per 1-3 sul campo del Parma, che aveva regalato entusiasmo e ottimismo all’ambiente rossoblù, è stata purtroppo offuscata da una notizia pesante. In casa Bologna, infatti, le ultime ore sono state accompagnate da grande preoccupazione per le condizioni di uno dei protagonisti della squadra. Le immagini del giocatore dolorante a terra avevano già lasciato intendere che non si trattasse di un semplice colpo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - “CONFERMIAMO LA FRATTURA” | Fantallenatori in lacrime: la diagnosi è una mazzata per Orsolini