Conferenza stampa Spalletti post Juve Sporting | Dimostrato carattere giocando così vinceremo diverse partite Vi svelo questo su Zhegrova

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Juve Sporting: le sue dichiarazioni dopo il match della quarta giornata di Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – Spalletti, allenatore della Juve, parla in conferenza stampa dopo il match contro lo Sporting Lisbona della quarta giornata di Champions League. LA CRONACA DI JUVE SPORTING YILDIZ ATTACCANTE – «Avevo chiamato due alla sostituzione e lui era dentro, ma Vlahovic aveva gli adduttori carichi e ho cambiato. Kenan sa giocare in tutte le parti, basta farlo giocare. La soluzione la trova da solo, poi ci sono equilibri. È corretto fare cose con logica». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

