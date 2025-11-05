Conferenza stampa Rui Borges post Juve Sporting | Juventus fortissima non ha mai perso qui… La vera pericolosità loro è stata negli ultimi 5 minuti

di Marco Baridon Conferenza stampa Rui Borges post Juve Sporting: le sue dichiarazioni dopo il match della quarta giornata di Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – Rui Borges, allenatore dello Sporting Lisbona, parla in conferenza stampa dopo il match con la Juve della quarta giornata di Champions League. LA CRONACA DI JUVE SPORTING MANCATA ESPERIENZA MA C’E’ STATA RESILIENZA – «Nella prima parte abbiamo visto capacità, ispirazione, abbiamo portato pressione a livello offensivo, annullando difficoltà contro una grande squadra. Nella ripresa non abbiamo controllato la palla tra i piedi ma abbiamo mantenuto carattere contro una squadra competitiva, che qui non ha mai perso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

