Roma, 5 novembre 2025 – Non solo Europa League: domani andrà in scena anche la terza giornata di Conference League, con la Fiorentina chiamata a difendere la testa della classifica. I viola, infatti, dopo due giornate sono a punteggio pieno con cinque gol segnati e zero subiti. Se il cammino in campionato per ora è stato gravemente insufficiente, dato che De Gea e compagni sono ultimi con zero vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, in Europa la storia è diversa. Prima il 2-0 contro il Sigma Olomouc poi il tris contro il Rapid Vienna: la Conference League è la valvola di sfogo della viola, che ora se la dovrà vedere contro una squadra che, sulla carta, è una delle più forti della competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Conference League in tv: partite e orari. Guida completa alla terza giornata