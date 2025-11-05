Confcommercio e strategie future | Sr 325 pista ciclabile eventi Così si può valorizzare il territorio

La delegazione Confcommercio Val di Bisenzio ha incontrato la sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli, per presentare un documento di sintesi che raccoglie le principali priorità e criticità del commercio locale. L’incontro, guidato dalla capo delegazione Giulia Di Stefano, segna l’avvio di un percorso di confronto con le amministrazioni della vallata per sostenere la competitività e la vitalità delle imprese del territorio. Nel documento consegnato alla prima cittadina, Confcommercio evidenzia tre ambiti di intervento considerati strategici. In primo luogo, la necessità di un intervento risolutivo sulla Sr 325. 🔗 Leggi su Lanazione.it

