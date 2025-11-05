Confartigianato premia le sue imprese storiche | Il cuore pulsante della nostra associazione
Confartigianato Imprese Lecco premia le sue imprese più longeve. Si tratta di uno degli eventi più emozionanti dell’anno, che in questa occasione ha la possibilità di incontrare i propri associati storici, ascoltare le loro storie e ringraziarli per la fiducia dimostrata lungo i decenni. Domenica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Premiate le imprese che da oltre quarant’anni restano accanto a Confartigianato Lecco. La presidente Ilaria Bonacina parla di un legame di fiducia e appartenenza che unisce gli artigiani come una grande famiglia. - facebook.com Vai su Facebook
Premio Fedeltà Associativa, Confartigianato Lecco ringrazia le imprese lecconotizie.com/economia/lecco… via @lecco Notizie - X Vai su X
Sara De Angelis, neopresidente Confartigianato imprese giovani: «Aziende da sostenere, meglio se al femminile» - Una crescita nell’attività di famiglia per Sara De Angelis, un grave lutto e ora la presidenza dei giovani imprenditori di Confartigianato imprese Rieti. ilmessaggero.it scrive
80ª Assemblea Pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo, il 18 ottobre in Fiera - Sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle ore 9, presso la Fiera di Bergamo – Sala Caravaggio, si terrà l’80ª Assemblea Pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo, dal titolo ‘Costruttori di Cultura e ... Da bergamonews.it
Confartigianato, scuola e imprese mai così vicine: “Insieme per costruire il futuro dei giovani” - Le categorie di Confartigianato incontrano il Dirigente scolastico Lorenzo Pierazzi: al via nuovi progetti per l’orientamento, la formazione di start- Riporta lanazione.it