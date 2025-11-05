Confartigianato premia le sue imprese storiche | Il cuore pulsante della nostra associazione

Leccotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confartigianato Imprese Lecco premia le sue imprese più longeve. Si tratta di uno degli eventi più emozionanti dell’anno, che in questa occasione ha la possibilità di incontrare i propri associati storici, ascoltare le loro storie e ringraziarli per la fiducia dimostrata lungo i decenni. Domenica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

