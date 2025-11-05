Confartigianato e Fondazione Cecchettin insieme per promuovere la parità di genere

Diffondere la cultura del rispetto, contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere, promuovere ambienti di lavoro e comunità più consapevoli e inclusivi. Sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato il 4 novembre da Confartigianato Imprese Padova e Fondazione Giulia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

