Confagricoltura Campania intesa con Api e Biodiversità | Tutelare il miele risorsa preziosa ed ecosostenibile

Confagricoltura Campania sigla l’intesa con l’associazione regionale Api e Biodiversità, una realtà di apicoltori campani che rappresenta il 10% degli apicoltori, con ben 170 soci e 8.839 arnie collocate in tutto il territorio campano. E’ riconosciuta dalla Regione e opera in tutte le province, in particolar modo nelle province di Avellino, Caserta e Salerno, e radicata anche nel napoletano. L’associazione è attiva nella promozione del territorio e tutela delle api e della biodiversità, con riferimento all’agricoltura eco-sostenibile della Regione Campania. L’accordo appena siglato dai due rappresentanti, Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania e Benito Di Dario, presidente di Api e Biodiversità, consolida un percorso già tracciato a livello nazionale, con FAI – l’associazione Nazionale di emanazione dI Confagricoltura – e intende riconoscere al comparto apistico campano un ruolo determinante per le economie dei territori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it