Conegliano-Milano oggi A1 volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Dopo la Supercoppa, Conegliano e Milano tornano faccia a faccia per una sfida che profuma già di scudetto. Due settimane dopo la battaglia di Trieste, vinta 3-2 dalla Numia Vero Volley Milano al termine di due ore di grande pallavolo, le due corazzate del campionato si ritrovano per il recupero della quarta giornata di Serie A1, in programma al PalaVerde di Villorba. Un match che promette di accendere ancora una volta il pubblico e di offrire un nuovo capitolo della rivalità più attesa del volley femminile italiano. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, capolista con 20 punti e ancora imbattuta in campionato, ha reagito con il solito carattere dopo la sconfitta in Supercoppa, superando Bergamo 3-1 e confermandosi macchina da punti.

