Condanne per la banda dello spurgo | intasavano gli scarichi dei clienti per estorcere denaro

Arrivano le condanne in primo grado per gli otto membri della cosiddetta “banda dello spurgo”, un gruppo che per anni aveva truffato cittadini e attività commerciali della Capitale fingendo di fornire servizi di pulizia delle fognature, ma che in realtà intasava deliberatamente gli impianti per essere richiamato e ottenere nuovi pagamenti. Il Tribunale di Roma, al termine del rito abbreviato, ha inflitto complessivamente 23 anni di reclusione, con pene che vanno dai sette anni di carcere per il titolare Michael Paludi, 34 anni, fino a poco più di due anni per gli altri imputati. È stata condannata anche la sua compagna, Ludovica Avanzini, a un anno di reclusione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

