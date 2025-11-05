Dopo la conferma in appello dei due anni per truffa, arriva un’ulteriore condanna per Lorenzo Tozzi, 48 anni, ex broker assicurativo originario di Lugo. Il giudice Cosimo Pedullà lo ha riconosciuto colpevole di autoriciclaggio e lo ha condannato a tre anni di reclusione complessivi, unificando le pene in continuazione. La procura aveva chiesto quattro anni e mezzo. Tozzi era difeso dall’avvocato Enrico Ferri. Le accuse di autoriciclaggio riguardano il reimpiego e il trasferimento di somme di denaro provento di truffe commesse tra il luglio 2016 e il febbraio 2019, nel corso della sua attività di broker. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Condannato l’ex broker: "Fece autoriciclaggio di somme provento di truffe"