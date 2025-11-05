Condannato a 6 anni di carcere per vari furti in regione | latitante fermato su un treno diretto in Germania

5 nov 2025

Doveva scontare una pena in carcere per vari furti commessi e stava cercando di oltrepassare i confini nazionali, ma la Polizia lo ha fermato. Si sono conclusi con un arresto i controlli svolti sabato dagli agenti di polizia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero durante le verifiche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

