Condannato a 6 anni di carcere per vari furti in regione | latitante fermato su un treno diretto in Germania

Doveva scontare una pena in carcere per vari furti commessi e stava cercando di oltrepassare i confini nazionali, ma la Polizia lo ha fermato. Si sono conclusi con un arresto i controlli svolti sabato dagli agenti di polizia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero durante le verifiche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Il tribunale regionale di Moutier ha condannato a 16 anni di reclusione per assassinio l'uomo che nel 2023 a Sonceboz ha ucciso con cinque colpi di pistola il nuovo compagno della moglie, scartando la tesi dell'omicidio passionale e ritenendo il gesto preme - facebook.com Vai su Facebook

Condannato a 2 anni il "guru delle #criptovalute" Nicholas Coppola: 400mila euro in fumo grazie ai suoi consigli https://ilsalvagente.it/2025/10/13/il-guru-delle-criptovalute-nicholas-coppola-condannato-a-2-anni-400mila-euro-in-fumo-grazie-ai-suoi-consigli/… - X Vai su X

Tentato omicidio dell’avvocato Natalino Morrone. Condannato a 6 anni di carcere il 57enne di Rota Greca - Il Gup di Castrovillari ha condannato a sei anni di reclusione a Gabriele Politano, accusato di aver accoltellato l’avvocato Morrone nel suo studio. Si legge su quicosenza.it

Abusa di lei alla festa del suo diciottesimo compleanno: 31enne condannato a 6 anni di carcere. Dovrà risarcire 35mila euro - CONEGLIANO Sei anni di reclusione e il pagamento di 35mila euro di provvisionale alla vittima con disposizione che sia il giudice civile a quantificare l’esatto ammontare ... Scrive ilgazzettino.it

Brindisi, arrestato 41enne condannato a 6 anni per traffico di droga - L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato dai Carabinieri del quartiere Casale e condotto in carcere ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it