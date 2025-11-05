Condannato a 24 anni il killer di Daniele Di Giacomo a Tor Bella Monaca | riconosciuta la premeditazione
La Terza Corte d’Assise di Roma ha condannato Valentino Ruggiero a 24 anni per l’omicidio di Daniele Di Giacomo. Riconosciuta l’aggravante della premeditazione e la difesa annuncia il ricorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Napoli - Condannato a due anni per aver perseguitato l’ex compagna: 31enne napoletano riconosciuto colpevole di violenze e minacce #Cronaca #Stalking #ViolenzaDiGenere #Tribunale #Giustizia #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Condannato a 2 anni il "guru delle #criptovalute" Nicholas Coppola: 400mila euro in fumo grazie ai suoi consigli https://ilsalvagente.it/2025/10/13/il-guru-delle-criptovalute-nicholas-coppola-condannato-a-2-anni-400mila-euro-in-fumo-grazie-ai-suoi-consigli/… - X Vai su X
Condannato a 24 anni il killer di Daniele Di Giacomo a Tor Bella Monaca: riconosciuta la premeditazione - La Terza Corte d’Assise di Roma ha condannato Valentino Ruggiero a 24 anni per l’omicidio di Daniele Di Giacomo ... Si legge su fanpage.it
Roma, l’agguato di Torbella: condannato a 24 anni il killer di Di Giacomo - È la condanna inflitta ieri dai giudici della Terza Corte d’Assise di Roma a Valentino Ruggiero, imputato per l’omicidio di Daniele Di Giacomo, il ... Secondo ilmessaggero.it
Omicidio Di Giacomo, condannato a 24 anni Valentino Ruggiero. Riconosciuta l'aggravante della premeditazione - Ruggiero, nel 2023, uccise l'autonoleggiatore a colpi di pistola davanti a un bar a Tor Bella Monaca. Si legge su roma.corriere.it