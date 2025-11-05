Condannato a 24 anni il killer di Daniele Di Giacomo a Tor Bella Monaca | riconosciuta la premeditazione

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Terza Corte d’Assise di Roma ha condannato Valentino Ruggiero a 24 anni per l’omicidio di Daniele Di Giacomo. Riconosciuta l’aggravante della premeditazione e la difesa annuncia il ricorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

