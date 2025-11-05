Concorso scuola 2025 le date delle prove scritte | via il 27 novembre per gli aspiranti docenti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le date delle prove scritte del Concorso scuola 2025 per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado: si parte il 27 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Concorso docenti PNRR3: perché ci sono molti più posti rispetto al PNRR2 e chi potrà essere assunto https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-pnrr3-perche-ci-sono-molti-piu-posti-rispetto-al-pnrr2-e-chi-potra-essere-assunto-pillole-di-question-time/ - facebook.com Vai su Facebook

Concorso scuola PNRR3: non è possibile conoscere in anticipo la distribuzione dei posti per provincia. Pillole di Question Time - X Vai su X

Concorso docenti Pnrr 3, date prove scritte: 27 novembre infanzia e primaria, inizio dicembre secondaria – PDF - Concorso docenti 2025, ci siamo: il bando del concorso Pnrr 3 è stato pubblicato il 10 ottobre, le domande si potevano inviare entro il 29. Scrive tecnicadellascuola.it

Concorso PNRR 3: pubblicato il calendario delle prove scritte - Le prove della procedura per la scuola dell’infanzia e primaria saranno il 27 novembre, per la secondaria dal 1° al 5 dicembre 2025 ... Segnala flcgil.it

Concorso Scuola PNRR3, prova scritta: come funziona e cosa studiare. La guida completa - La guida completa alla prova scritta del Concorso Scuola PNRR3: come prepararsi al meglio, consigli per lo studio e tutti gli aggiornamenti. Da leggioggi.it