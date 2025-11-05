Concorso scuola 2025 le date delle prove scritte | via il 27 novembre per gli aspiranti docenti

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le date delle prove scritte del Concorso scuola 2025 per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado: si parte il 27 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

