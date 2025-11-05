Concorso docenti PNRR3 avvio PROVA SCRITTA Domanda tempi aggiuntivi rinvio per gravidanza spazi per allattamento AGGIORNATO

Il Ministero ha bandito i concorsi DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria, posto comune e sostegno. In attesa di conoscere il numero dei partecipanti le date in cui si svolgeranno le prove scritte, gli USR si organizzano. L'articolo Concorso docenti PNRR3, avvio PROVA SCRITTA. Domanda tempi aggiuntivi, rinvio per gravidanza, spazi per allattamento AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Concorso docenti PNRR3: perché ci sono molti più posti rispetto al PNRR2 e chi potrà essere assunto https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-pnrr3-perche-ci-sono-molti-piu-posti-rispetto-al-pnrr2-e-chi-potra-essere-assunto-pillole-di-question-time/ - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3: possibili prove scritte entro la fine dell’anno. Pillole di Question Time - X Vai su X

Concorso docenti Pnrr 3, date prove scritte: 27 novembre infanzia e primaria, inizio dicembre secondaria – PDF - Concorso docenti 2025, ci siamo: il bando del concorso Pnrr 3 è stato pubblicato il 10 ottobre, le domande si potevano inviare entro il 29. Lo riporta tecnicadellascuola.it

Concorso docenti PNRR3: attesi a breve i numeri ufficiali dei candidati. Pillole di Question Time - Nel question time del 3 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto ... Da orizzontescuola.it

Prova scritta concorso docenti PNRR3: dove, quando e come si svolgerà [LO SPECIALE] - 2938/2025 per infanzia e primaria: conclusa la fase di presentazione ... Segnala orizzontescuola.it