Concorso docenti PNRR3 | attesi a breve i numeri ufficiali dei candidati Pillole di Question Time
Nel question time del 3 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stata posta l’attenzione sulle tempistiche relative al concorso PNRR3. In particolare, si è parlato della pubblicazione dei dati ufficiali sui candidati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Concorso docenti PNRR3, nuove aggregazioni territoriali per la prova orale in base al numero di domande presentate. Decreto Ministero Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2939/2025: in base al numero delle domande presentate entro lo scorso 2 - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3: possibili prove scritte entro la fine dell’anno. Pillole di Question Time - X Vai su X
Concorso docenti PNRR3: simulatore con 2000 quesiti per prepararti alla prova scritta. Scopri come averlo gratuitamente - In attesa che vengano comunicate le date ufficiali della prova scritta del concorso docenti PNRR3, è adesso possibile accedere a un simulatore online con 2000 quesiti, uno strumento utile per mettersi ... Come scrive orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3: ultime domande, ultime risposte. Ecco a cosa fare attenzione - Ultimi giorni per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso PNRR3: l'istanza sarà chiusa il 29 ottobre 2025 ore 23:59 ma il nostro consiglio è di non inoltrare all'ultimo minuto dat ... Segnala orizzontescuola.it
Concorso PNRR 3: si presenta un’unica Domanda per più classi di concorso, FAQ MIM - Tra le domande più frequenti poste dai candidati che intendono partecipare al concorso PNRR 3 per docenti vi è se sia necessario presentare una singola domanda per ogni classe di concorso. Secondo ticonsiglio.com