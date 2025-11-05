Concorsi truccati nella sanità e appalti pilotati | così agiva il sodalizio criminale con Salvatore Cuffaro

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i 18 indagati dalla Procura di Palermo nell'inchiesta su concorsi e appalti truccati c'è anche Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana e oggi presidente della Nuova Dc. A lui è stato contestato, insieme ad altre tre persone, il reato dell'associazione a delinquere: ecco come funzionava il sodalizio criminale con l'obiettivo di influenzare il consenso politico dei siciliani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

concorsi truccati sanit224 appaltiConcorsi truccati nella sanità e appalti pilotati: così agiva il sodalizio criminale con Salvatore Cuffaro - Tra i 18 indagati dalla Procura di Palermo nell'inchiesta su concorsi e appalti truccati c'è anche Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana ... Lo riporta fanpage.it

Appalti truccati, la commissione regionale Antimafia aprirà indagine - “La Regione Siciliana – ha aggiunto – oggi è un luogo di intermediazione, con episodi ripetuti di corruzione anche di poche migliaia di euro: è questo l’elemento caratterizzante dell’attuale stagione ... Come scrive msn.com

concorsi truccati sanit224 appaltiAssunzioni, gare e concorsi truccati nella Sanità siciliana: Cuffaro al vertice di «un comitato di affari occulto» - Avrebbe usato la sua influenza politica per manovrare appalti e chiedere assunzioni. Scrive lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Concorsi Truccati Sanit224 Appalti