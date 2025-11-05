Concorsi truccati nella sanità e appalti pilotati | così agiva il sodalizio criminale con Salvatore Cuffaro

Tra i 18 indagati dalla Procura di Palermo nell'inchiesta su concorsi e appalti truccati c'è anche Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana e oggi presidente della Nuova Dc. A lui è stato contestato, insieme ad altre tre persone, il reato dell'associazione a delinquere: ecco come funzionava il sodalizio criminale con l'obiettivo di influenzare il consenso politico dei siciliani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Appalti e concorsi truccati per favorire gli "amici", i pm: "Cuffaro a capo di un'associazione a delinquere" - X Vai su X

Questo post non è autocelebrativo, ma intendo dare forza a chi pensa che i concorsi siano tutti truccati e vinti solo da raccomandati. Forse qualcuno lo è ma io "sono figlia di nessuno" e ho vinto il concorso pnnr 2 ora sono docente a tempo indeterminato, studi - facebook.com Vai su Facebook

Concorsi truccati nella sanità e appalti pilotati: così agiva il sodalizio criminale con Salvatore Cuffaro - Tra i 18 indagati dalla Procura di Palermo nell'inchiesta su concorsi e appalti truccati c'è anche Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana ... Lo riporta fanpage.it

Appalti truccati, la commissione regionale Antimafia aprirà indagine - “La Regione Siciliana – ha aggiunto – oggi è un luogo di intermediazione, con episodi ripetuti di corruzione anche di poche migliaia di euro: è questo l’elemento caratterizzante dell’attuale stagione ... Come scrive msn.com

Assunzioni, gare e concorsi truccati nella Sanità siciliana: Cuffaro al vertice di «un comitato di affari occulto» - Avrebbe usato la sua influenza politica per manovrare appalti e chiedere assunzioni. Scrive lasicilia.it