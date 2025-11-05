Concorsi Arpa Sicilia 2025 sette bandi per vari profili | posti requisiti e domanda
Nella giornata del 4 novembre 2025, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ( Arpa ) della Sicilia ha pubblicato sette bandi per altrettanti concorsi pubblici per la ricerca di vari profili. L’avviso pubblico più corposo riguarda il reperimento di sei biologi, seguito dal bando per cinque posti da collaboratore tecnico professionale. Per tutti i concorsi è necessario fare in fretta nel presentare la domanda: infatti la scadenza è fissata alle ore 23:59 del 19 novembre 2025. Ecco, quindi, dove reperire i bandi, quali sono i profili, i requisiti e i titoli di studio richiesti, come inviare la domanda di candidatura e in cosa consistono le procedure di selezione considerando che i sette concorsi sono tutti per soli esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it
