Concerto Rockin’1000 Allianz Stadium cambia tutto | l’evento del 30 maggio 2026 segnerà la storia I dettagli del fenomeno globale nello stadio della Juventus
Concerto Rockin’1000 Allianz Stadium, l’impianto si trasforma per i Rockin’1000. L’evento del 30 maggio 2026 porta la più grande rock band del mondo a Torino. Non solo calcio. L’ Allianz Stadium si prepara a ospitare un evento di portata mondiale, confermando la sua vocazione come impianto polifunzionale di eccellenza. Il 30 maggio 2026, la casa della Juventus farà da palcoscenico al debutto assoluto di Rockin’1000, la più grande rock band del mondo. L’impianto, fiore all’occhiello dell’architettura sportiva moderna, dimostra ancora una volta di essere il palcoscenico ideale per grandi eventi di intrattenimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
