Concerto quartetto d' archi in stile Bridgerton a lume di candela nella chiesa di San Bernardino alle monache
Nella splendida cornice della Chiesa di San Bernardino alle Monache, uno dei gioielli nascosti della città, prende vita un concerto a lume di candela che sembra uscito da una favola.Il quartetto d'archi ELITE, in perfetto stile Bridgerton, vi accompagnerà tra melodie immortali del repertorio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
VIVAVERDI MULTIKULTI E MFF: CONCERTO DI INAUGURAZIONE DELLA RASSEGNA CON IL QUARTETTO CIAK - VENERDÌ 7 NOVEMBRE A MATERA ? Il festival VivaVerdi Multikulti “incontra” la settima arte, nella sua visione multiculturale. Il primo appu - facebook.com Vai su Facebook
Reggio, quartetto d’archi al MArRC per l’ultimo concerto del Cilea Opera Festival - Il quartetto, noto per le sonorità intense e raffinate, era già stato presentato con successo durante la prima edizione del Cilea Opera Festival, con la piena soddisfazione del Direttore Artistico, M° ... Secondo citynow.it
Reggio Calabria, il “Cilea Quartet” si esibirà al Museo per il Cilea Opera Festival - Il Cilea Quartet, quartetto d’archi formato dai solisti e dalle prime parti dell’OTC, si esibiranno domani, giovedì 6 novembre alle ore 18. Come scrive strettoweb.com
Festival Aperto: prima assoluta in Sala Verdi del concerto “Cantieri di solitudine” - Il Festival Aperto presenta, domenica 2 novembre alle ore 18 nella Sala Verdi del Teatro Ariosto di Reggio, il concerto “Cantieri di solitudine”, com ... Secondo reggionline.com