Conceicao brilla ma soltanto a metà | Tanti tocchi ma ieri sera è mancato in un suo fondamentale La pagella del portoghese
Conceicao promosso con mezzo voto in più: si becca i fischi degli ex rivali ma colleziona molti tocchi e affronta bene il duello con Araujo. Una partita dal sapore speciale per lui, giocata con l’orgoglio dell’ex. Francisco Conceicao, schierato titolare nella delicata sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, ha disputato una prova di grande personalità, combattendo non solo contro gli avversari in campo, ma anche contro il pubblico avversario. La sua prestazione, pur senza i guizzi che lo hanno reso famoso, è stata promossa da La Gazzetta dello Sport. Conceicao Juve: la pagella della Gazzetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
È uno dei conduttori più amati del momento: Stefano De Martino conquista il pubblico ogni sera con il suo carisma e il suo sorriso inconfondibile. Dopo anni di crescita professionale, oggi brilla alla guida di Affari Tuoi su Rai 1, dimostrando di essere non solo u - facebook.com Vai su Facebook