Con Mamdani a rischio gli investimenti dei fondi pensione di New York nei titoli israeliani
Israele teme che i fondi pensione della città di New York possano disinvestire dalle obbligazioni dello Stato ebraico ora che è sindaco il musulmano e pro-Pal Zohran Mamdani. Secondo un'analisi della Jewish Telegraphic Agency sarebbe in grado di riempire di persone a lui fedeli i consigli di amministrazione di due dei cinque fondi pensione della città tanto che il disinvestimento da Israele potrebbe essere sul tavolo. Alcuni sostenitori di Mamdani si dicono ottimisti. "Gli ebrei newyorkesi si chiedono come un sindaco, da tempo sostenitore del movimento di boicottaggio e sanzioni contro Israele, possa realizzare la sua visione a New York", scrive il quotidiano The Times of Israel. 🔗 Leggi su Iltempo.it
