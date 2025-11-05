Con la truffa del finto carabiniere anziana rischia di perdere 38mila euro | denunciato un uomo

Nei giorni scorsi i Carabinieri della stazione di Mezzano hanno denunciato un 39enne, ritenuto essere il presunto responsabile di una truffa messa in atto con la tecnica del "finto carabiniere", ai danni di un'anziana della zona. Le indagini sono state avviate immediatamente dopo che la donna si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

