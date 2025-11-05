Con il successo per il lancio Sentinel-1D l’Europa torna a guardare la Terra e se stessa
L’Europa ha un nuovo guardiano in orbita. Alle 22:02 del 4 novembre, dal centro spaziale di Kourou nella Guyana francese, un razzo Ariane 6 ha portato in orbita Sentinel-1D, l’ultimo satellite della prima generazione della missione Sentinel-1 del programma europeo Copernicus, gestito dall’Agenzia spaziale europea (Esa) per conto della Commissione europea. L’acquisizione del segnale, avvenuta alle 23:22, ha confermato il successo dell’operazione. A pieno regime, Sentinel-1D opererà in coppia con Sentinel-1C, garantendo una copertura globale e costante della superficie terrestre. “Questo lancio è un traguardo importante per l’Esa: completa la missione Sentinel-1 e assicura la continuità dei servizi Copernicus”, ha commentato Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di Osservazione della Terra dell’agenzia. 🔗 Leggi su Formiche.net
Approfondisci con queste news
In India è stato celebrato il lancio eseguito con successo dalla Indian Space Research Organisation (ISRO) del satellite per comunicazioni più pesante finora realizzato dal Paese, il CMS-03 noto anche come GSAT-7R. Il satellite del peso di circa 4.400 kg è st - facebook.com Vai su Facebook
Lancio Starship 11, concluso con successo l'undicesimo volo - X Vai su X
Esa, in orbita Sentinel-1D, un nuovo occhio sul pianeta - Lanciato con successo dallo spazioporto di Kourou il satellite parte del programma Copernicus. Da repubblica.it
In orbita Sentinel-1D di Copernicus, tutti i dettagli - 1D parte del Programma Copernicus è stato lanciato con successo ... Lo riporta startmag.it
Lanciato con successo il satellite Sentinel-1D: nuovo traguardo per l’Europa spaziale - 1D, l’Europa conferma la solidità del programma Copernicus e la volontà di rafforzare la propria autonomia nello spazio, puntando su innovazione, sostenibilità e accesso li ... it.euronews.com scrive