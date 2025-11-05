Con il successo per il lancio Sentinel-1D l’Europa torna a guardare la Terra e se stessa

L’Europa ha un nuovo guardiano in orbita. Alle 22:02 del 4 novembre, dal centro spaziale di Kourou nella Guyana francese, un razzo Ariane 6 ha portato in orbita Sentinel-1D, l’ultimo satellite della prima generazione della missione Sentinel-1 del programma europeo Copernicus, gestito dall’Agenzia spaziale europea (Esa) per conto della Commissione europea. L’acquisizione del segnale, avvenuta alle 23:22, ha confermato il successo dell’operazione. A pieno regime, Sentinel-1D opererà in coppia con Sentinel-1C, garantendo una copertura globale e costante della superficie terrestre. “Questo lancio è un traguardo importante per l’Esa: completa la missione Sentinel-1 e assicura la continuità dei servizi Copernicus”, ha commentato Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di Osservazione della Terra dell’agenzia. 🔗 Leggi su Formiche.net

