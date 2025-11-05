Con il nuovo album Annalisa riscrive il suo stile e cambia hairlook | capelli XXL e e volume da leonessa

U na metamorfosi che parte dai capelli. Nuova musica, nuova immagine, nuova energia. Con Ma io sono fuoco, Annalisa inaugura ufficialmente una fase tutta nuova della sua carriera e — come ogni rinascita che si rispetti — parte da un gesto simbolico: un nuovo hairlook. Il fuoco «non è solo nel titolo, è nelle parole, nella produzione», ha raccontato la cantante a Rolling Stone. Un fiamma ardente che brucia, che trasforma e che domina anche la sua nuova immagine. L’artista – protagonista della nuova cover di Hi Celeb Magazine – ha mostrato al pubblico una versione di sé più audace e consapevole, decisa a lasciare il segno anche nello stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Con il nuovo album, Annalisa riscrive il suo stile e cambia hairlook: capelli XXL e e volume da leonessa

