Con gli Amici dei Musei di Taranto Quarant’anni di Volontariato per la Cultura
Tarantini Time Quotidiano L’Associazione Amici dei Musei di Taranto organizza il convegno “Quarant’anni di Volontariato per la Cultura. Storia e Prospettive” che si terrà, alle ore 9.30 di sabato 8 novembre, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, in Piazza Kennedy n.4 a Taranto. L’incontro sarà l’occasione per celebrare il quarantennale dell’Associazione Amici dei Musei di Taranto le cui attività sono state dedicate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città; nell’occasione, inoltre, sarà presentato il nuovo sito web dell’associazione curato dalla segretaria Anna Pisanelli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Leggi anche questi approfondimenti
Amici dei Musei Fiorentini Didattica. stereogully · Champions (Instrumental). Archeo Lab in classe con Amici dei Musei Fiorentini Didattica #impararefacendo #laboratoriscuolaprimaria #scuolaprimaria #amicideimusei #archeologiainclasse - facebook.com Vai su Facebook
Quattro amici scomparsi in mare a Taranto, recuperato un corpo: è Claudio Donnaloia, 73 anni. Si cerca anche il fratello - Un'uscita in barca come tante, un'abitudine consolidata tra amici, una domenica dedicata alla pesca sportiva nel mare di casa. Segnala corriereadriatico.it
Quattro amici scomparsi in mare a Taranto, recuperato un corpo: è Claudio Donnaloia, 73 anni. Si cerca anche il fratello - Un'uscita in barca come tante, un'abitudine consolidata tra amici, una domenica dedicata alla pesca sportiva nel mare di casa Un'uscita in barca come tante, un'abitudine consolidata tra amici, una ... Si legge su leggo.it
Nel Museo MArTA di Taranto risplende il mito di Penelope - Nel Museo archeologico nazionale MArTA di Taranto risplende il mito di Penelope, celebrata nella mostra internazionale a cura di Alessandra Sarchi e Claudio Franzoni, e realizzata da Electa. Segnala ansa.it