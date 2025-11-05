Con gli Amici dei Musei di Taranto Quarant’anni di Volontariato per la Cultura

Tarantini Time Quotidiano L’Associazione Amici dei Musei di Taranto organizza il convegno “Quarant’anni di Volontariato per la Cultura. Storia e Prospettive” che si terrà, alle ore 9.30 di sabato 8 novembre, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, in Piazza Kennedy n.4 a Taranto. L’incontro sarà l’occasione per celebrare il quarantennale dell’Associazione Amici dei Musei di Taranto le cui attività sono state dedicate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città; nell’occasione, inoltre, sarà presentato il nuovo sito web dell’associazione curato dalla segretaria Anna Pisanelli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

