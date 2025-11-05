Un eretico vero. È la figura che rappresenta al meglio Giorgio Forattini. La sua essenza. Un profanatore di religioni, ideologie e luoghi comuni che ne hanno fatto il vignettista principe, un vero «cult» della Prima Repubblica e di buona parte della Seconda. La sua satira ha messo alla prova i nervi di tanti potenti e alti prelati, ha suscitato polemiche accese, si è beccato le invettive dei politici, ha contribuito a far dimettere ministri e a far cadere governi. E il suo distacco nel guardare il mondo, difficile da incasellare in un modo di pensare, in un colore politico o in un'ideale se non nella ricerca vana di trovare una morale nel Belpaese, gli ha permesso di sbalordire, di non essere mai scontato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Con eleganza e coerenza ha castigato cinquant’anni di ipocrisie e mala politica