'Storie di Artigiani e Mercanti nella Ferrara Antica': un viaggio indimenticabile nel cuore della città rinascimentale. Lo scorso fine settimana, Ferrara ha accolto con entusiasmo il secondo e ultimo appuntamento del 2025 di 'Storie di Artigiani e Mercanti nella Ferrara antica', promosso da Confartigianato. Un pubblico composto da oltre 150 presenze, ha preso parte al percorso, che ha attraversato nella sua interezza l'antica Strada degli Angeli, ora Corso Ercole d'Este, cuore pulsante della Ferrara rinascimentale, ridando vita a un passato lontano, ma straordinariamente vicino. Dopo i saluti dell'assessore Francesco Carità e del vice presidente della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna Paolo Govoni, il percorso ha preso il via dalla Porta degli Angeli, con Francesco Buttino, funzionario Confartigianato e guida, intento ad aprire il racconto con l'antefatto imprescindibile, uno dei momenti più critici e significativi della Ferrara del tardo Quattrocento, ovvero la Guerra del Sale (1482-84).

© Ilrestodelcarlino.it - Con Confartigianato nella città rinascimentale