Con ChatGpt ho una relazione tossica mi ha fatto bocciare agli esami di giurisprudenza ma a volte è la mia psicologa | lo rivela Kim Kardashian

In occasione della promozione della nuova serie giudiziaria di Ryan Murphy, All’s Fair, Kim Kardashian e Teyana Taylor hanno rilasciato un’intervista all’edizione americana di Vanity Fair, durante la quale le loro risposte sono state sottoposte alla macchina della verità. Tra le domande preparate dai giornalisti, è emerso anche il tema dell’intelligenza artificiale. Teyana Taylor ha chiesto allora a Kim Kardashian se le fosse mai capitato di chiedere a ChatGPT dei “consigli di vita”, “in materia di incontri”, o se considerasse il chatbot un’amica. La fondatrice di SKIMS ha risposto di no, ma ha ammesso di aver chiesto più volte aiuto all’intelligenza artificiale per ottenere “consigli legali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Con ChatGpt ho una relazione tossica, mi ha fatto bocciare agli esami di giurisprudenza, ma a volte è la mia psicologa”: lo rivela Kim Kardashian

