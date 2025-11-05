Comunità energetica Si dimette la presidente

"Comportamenti istituzionali che ritengo incompatibili con il corretto funzionamento della Comunità energetica rinnovabile, che si fonda su collaborazione, trasparenza e rispetto dei ruoli": Così Elena Nai, ex-sindaco di Gambolò, esponente della minoranza per Fratelli d’Italia, ha motivato la decisione di rassegnare le dimissioni dalla Commissione Cer. Al centro della disputa ci sarebbe la decisione del sindaco Antonio Costantino di fissare un incontro con la società proponente tramite un assessore di Garlasco, "escludendo la presidenza del Cer dal suo ruolo naturale di coordinamento e dalla prima riunione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

