Comunità energetica Si dimette la presidente
"Comportamenti istituzionali che ritengo incompatibili con il corretto funzionamento della Comunità energetica rinnovabile, che si fonda su collaborazione, trasparenza e rispetto dei ruoli": Così Elena Nai, ex-sindaco di Gambolò, esponente della minoranza per Fratelli d’Italia, ha motivato la decisione di rassegnare le dimissioni dalla Commissione Cer. Al centro della disputa ci sarebbe la decisione del sindaco Antonio Costantino di fissare un incontro con la società proponente tramite un assessore di Garlasco, "escludendo la presidenza del Cer dal suo ruolo naturale di coordinamento e dalla prima riunione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
ASSEMBLEA PUBBLICA DEDICATA ALLE CER (COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE) DEL 4 NOVEMBRE 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Comunità energetica. Si dimette la presidente - "Comportamenti istituzionali che ritengo incompatibili con il corretto funzionamento della Comunità energetica rinnovabile, che si fonda su collaborazione, trasparenza e rispetto dei ruoli": Così Elen ... msn.com scrive
Oratoio-Riglione, si dimette il presidente - "Togliere la casacca da presidente non è un passo indietro rispetto al mio impegno civico o del Comitato. Riporta lanazione.it