Comunicato Stampa | PRESENTATA AD EICMA 2025 LA COLLEZIONE ASI MOTOCROSS GOLDEN ERA

Iltempo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno ad EICMA dell'Automotoclub Storico Italiano è stato caratterizzato dalla presentazione ufficiale dell'ASI Motocross Golden Era, la più grande e importante raccolta di moto da cross che rappresentano le origini della specialità, dagli anni '50 alla fine degli anni '70. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di ASI. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa presentata ad eicma 2025 la collezione asi motocross golden era

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: PRESENTATA AD EICMA 2025 LA COLLEZIONE ASI MOTOCROSS GOLDEN ERA

News recenti che potrebbero piacerti

comunicato stampa presentata eicmaComunicato Stampa: PRESENTATA AD EICMA 2025 LA COLLEZIONE ASI MOTOCROSS GOLDEN ERA - Il ritorno ad EICMA dell'Automotoclub Storico Italiano è stato caratterizzato dalla presentazione ufficiale dell'ASI Motocross Golden Era, la più ... Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa Presentata Eicma