Comune e associazione nazionale carabinieri firmata la nuova convenzione

Ferraratoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ferrara ha sottoscritto la convenzione con il Nucleo volontari Protezione civile associazione nazionale carabinieri ‘Alto Ferrarese’, finalizzata allo svolgimento, in forma volontaria e gratuita, di attività integrative a supporto dei servizi di interesse pubblico. La collaborazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

