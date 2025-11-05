Comune e associazione nazionale carabinieri firmata la nuova convenzione
Il Comune di Ferrara ha sottoscritto la convenzione con il Nucleo volontari Protezione civile associazione nazionale carabinieri ‘Alto Ferrarese’, finalizzata allo svolgimento, in forma volontaria e gratuita, di attività integrative a supporto dei servizi di interesse pubblico. La collaborazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
