Como il cliente svizzero vale il doppio | boom di shopping cross-border oltre i 500 euro a scontrino

Il turismo dello shopping oltreconfine si conferma un pilastro dell’economia lariana. Secondo i dati di STAMP, piattaforma tecnologica specializzata nei servizi tax-free, gli acquirenti svizzeri nei negozi italiani hanno speso nel 2024 in media 529 euro a transazione, più del doppio della spesa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

