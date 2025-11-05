Como-Cagliari undicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I lariani vogliono continuare a sognare, mentre i sardi sono in cerca del riscatto dopo un inizio difficile. Como-Cagliari si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Senigallia. COMO-CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani stanno vivendo un inizio di stagione da sogno: solo una sconfitta e poi tante prestazioni convincenti come contro Juventus e Napoli. Soprattutto con i partenopei hanno dimostrato di potersela giocare, e il sesto posto attuale ne è una dimostrazione. I sardi sembrano aver perso lo smalto di inizio stagione, tanto da raccogliere soltanto due punti nelle ultime sei giornate. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
