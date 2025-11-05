Como, 05 novembre 2025 – Un uomo di 49 anni di nazionalità irachena è stato arrestato dalla polizia a San Fermo della Battaglia, con l'accusa di violenza sessuale. Le vittime sono due operatrici sanitarie del pronto soccorso del Sant'Anna, il principale ospedale della provincia, dove l'uomo si era presentato in stato confusionale. L’abuso. L’uomo, stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, avrebbe cominciato a importunare le due operatrici che gli prestavano assistenza anche rivolgendo frasi dal contenuto inequivocabile, fino a rinchiudere una delle due all'interno di un ufficio. La donna è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, abusa di 2 operatrici sanitarie: arrestato un 49enne iracheno