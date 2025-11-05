Commissione sulla morte di Rossi Pittelli | Accuse false e depistanti Mai parlato con Mussari del caso

L’avvocato già parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli e Ranieri Rossi, fratello dell’ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, ascoltati dalla commissione parlamentare di inchiesta che si è tenuta ieri mattina. Tre i punti fermi dell’audizione di Pittelli, che ha chiesto di essere ascoltato, un’intercettazione che secondo lui riguardava considerazioni di cronaca tra colleghi. In altre parole, ha smentito di aver mai parlato di David Rossi con il banchiere Giuseppe Mussari. Andando con ordine: "Il 17 di ottobre 2025 – afferma Pittelli all’inizio dell’audizione – la trasmissione Far West ha insinuato che, essendoci stata una mia intercettazione acquisita agli atti della commissione ed essendo io stato sottoposto a procedimenti penali, ci fosse una commistione tra mafia, ’ndrangheta e la morte di David Rossi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

