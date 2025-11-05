Commissione d’inchiesta La voce dei comitati | Ancora pochi ristori Manca la manutenzione

Difficoltà nella presentazione delle domande per i ristori, e i contributi ricevuti dai cittadini colpiti dalla tragica alluvione del novembre 2023 che sono ancora troppo pochi. È questo i quadro emerso dalle audizioni svolte ieri in commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Al centro, in particolare, la tragica alluvione del novembre 2023. Hanno parlato rappresentanti istituzionali e dei Comitati alluvionati di Pian di Sotto Certaldo, Prato nord, Empoli e Campi Bisenzio. Laura Aronica, rappresentante del comitato degli alluvionati di Prato Nord, ha spiegato che "tante famiglie non hanno ancora ricevuto il contributo di immediato sostegno da 5mila euro e nemmeno i 3mila euro della Regione Toscana". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commissione d’inchiesta. La voce dei comitati: "Ancora pochi ristori. Manca la manutenzione"

