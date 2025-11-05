Commissione Covid | Conte sperperava soldi per i banchi a rotelle e rifiutava aiuti gratuiti
Oms ignorato, piano pandemico inutilizzato e ventilatori meccanici offerti e rifiutati. Il governo Conte 2, nel 2020, era talmente sicuro di sé da privarsi di tutti questi strumenti che si sarebbero potuti rivelare fondamentali nella gestione della pandemia da Covid. Liris: “Perché Conte-bis e Cts non vollero l’aiuto dell’Oms?”. È questo il quadro che emerge dai verbali dell’audizione del dottor Ranieri Guerra, ex direttore generale aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ed ex componente del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), che si è tenuta in commissione Covid alcuni mesi fa e che è stata desecretata ieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
"Quello che è certo è che ancora una volta, grazie ai lavori di commissione Covid, è emerso l’ennesimo caso in cui la scienza è stata usata come foglia di fico per giustificare impropriamente scelte politiche che con la scienza non avevano nulla a che fare". La - X Vai su X
Un nuovo piano della Commissione, il RESourceEU, per unificare gli sforzi dell’Unione sul tema delle terre rare, evitando la dipendenza dalla Cina, analogamente a quanto venne fatto sui vaccini ai tempi del Covid - facebook.com Vai su Facebook
"Conte chiuse l’Italia per non chiudere la Lombardia" - L’ex Dg alla Prevenzione Ranieri Guerra conferma le indiscrezioni del Giornale. Lo riporta msn.com
La verità sul lockdown scatena Fdi: "Conte riferisca in commissione Covid" - capogruppo Fdi in commissione Sanità e componente della commissione Covid, è necessario «che l’allora premier Giuseppe Conte venga in commissione Covid a chiarire l’ormai enorme mole di accuse che si ... ilgiornale.it scrive
Covid. La Commissione parlamentare non indagherà su stato di emergenza, Dpcm e obblighi. Ecco il testo modificato approvato dal Senato - Nel corso dell'esame in Commissione Sanità al Senato è stata modificata la lettera t) e soppressa la v) dell'articolo 3 riguardante i compiti della Commissione. Si legge su quotidianosanita.it