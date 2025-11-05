Oms ignorato, piano pandemico inutilizzato e ventilatori meccanici offerti e rifiutati. Il governo Conte 2, nel 2020, era talmente sicuro di sé da privarsi di tutti questi strumenti che si sarebbero potuti rivelare fondamentali nella gestione della pandemia da Covid. Liris: “Perché Conte-bis e Cts non vollero l’aiuto dell’Oms?”. È questo il quadro che emerge dai verbali dell’audizione del dottor Ranieri Guerra, ex direttore generale aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ed ex componente del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), che si è tenuta in commissione Covid alcuni mesi fa e che è stata desecretata ieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Commissione Covid: "Conte sperperava soldi per i banchi a rotelle e rifiutava aiuti gratuiti"