Commercialisti e Intelligenza artificiale | lavora di notte per gestire le fatture

LA RICERCA. Il software scarica le parcelle e le ordina. Si stima che in futuro farà il 60% delle analisi di bilancio. «Non ha migliorato la qualità, ma ha ridotto i tempi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Commercialisti e Intelligenza artificiale: lavora di notte per gestire le fatture

