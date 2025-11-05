Comitato Sannita Acqua Bene Comune Corte dei Conti | nuova bocciatura per Sannio Acque srl
Tempo di lettura: 5 minuti “Il comitato Sannita Acqua Bene comune associazione a tutela dell’acqua pubblica, libera da ogni partito o movimento politico, ispirata unicamente dal referendum del 2011 e dall’Enciclica Laudato sì di papa Francesco, prende atto della quinta bocciatura di Sannio Acque srl che certifica il fallimento del modello misto ad effettivo controllo privato scelto dall’Ente idrico Campano a trazione Mastella. La miopia del distretto sannita che spinge verso una selvaggia privatizzazione della risorsa idrica è orami a tutti chiara, eccetto che al coordinatore di distretto Pompilio Forgione che continua a sbattere la testa contro una scelta impopolare ed illegittima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
