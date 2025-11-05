Comitato No Burgesi scrive ai candidati | Posizione chiara su chiusura e bonifica della discarica

Lecceprima.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UGENTO - La guardia resta sempre alta in vista anche del rinnovo degli organi istituzionali della Regione Puglia. In vista delle elezioni del 23 e 24 novembre prossimi, infatti, il Comitato No Burgesi ha inviato una lettera aperta a tutti i candidati delle varie liste elettorali, chiedendo una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Bretella, il Comitato scrive al ministro Salvini: "Ritiri il bando per la concessione A22" - Il Comitato No Bretella scrive al ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini e alle altre istituzioni in gioco chiedendo "un radicale ripensamento sull’opportunità di mantenere in atto il Bando di ... Scrive ilrestodelcarlino.it

No all'ampliamento della discarica di Burgesi: barricate contro i rifiuti da Brindisi in Salento - Associazioni e cittadini pronti alle barricate per impedire la sopraelevazione della discarica di località Burgesi, situata in territorio di Ugento ma a ridosso della frazione Gemini e al confine con ... Segnala quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Comitato No Burgesi Scrive