Comitato No Burgesi scrive ai candidati | Posizione chiara su chiusura e bonifica della discarica
UGENTO - La guardia resta sempre alta in vista anche del rinnovo degli organi istituzionali della Regione Puglia. In vista delle elezioni del 23 e 24 novembre prossimi, infatti, il Comitato No Burgesi ha inviato una lettera aperta a tutti i candidati delle varie liste elettorali, chiedendo una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondisci con queste news
Comunità in scena Al termine dei quattro incontri realizzati nell’ambito di “Comunità in scena” presso le realtà di volontariato territoriali Comitato Villa Giaquinto, Rain Arcigay Caserta, Generazione Libera, Solidarietà Cervinese sarà restituito al pubblico un - facebook.com Vai su Facebook
Bretella, il Comitato scrive al ministro Salvini: "Ritiri il bando per la concessione A22" - Il Comitato No Bretella scrive al ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini e alle altre istituzioni in gioco chiedendo "un radicale ripensamento sull’opportunità di mantenere in atto il Bando di ... Scrive ilrestodelcarlino.it
No all'ampliamento della discarica di Burgesi: barricate contro i rifiuti da Brindisi in Salento - Associazioni e cittadini pronti alle barricate per impedire la sopraelevazione della discarica di località Burgesi, situata in territorio di Ugento ma a ridosso della frazione Gemini e al confine con ... Segnala quotidianodipuglia.it