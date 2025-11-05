Coming Home è il primo brano natalizio in inglese di Marco Mengoni | l’artista ha annunciato un concerto speciale a Parigi

Metropolitanmagazine.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la nuova stagione festiva, Amazon Music regala ai fan di tutto il mondo un’esclusiva speciale:  “Coming Home (Amazon Music Original)”, una nuova ballata intensa ed emozionante interpretata da Marco Mengoni. Disponibile in esclusiva su Amazon Music dal 7 novembre, il brano segna la prima canzone natalizia in inglese di Mengoni per la piattaforma e dà il via a una stagione di celebrazioni immersive e trasversali, che includeranno anche un concerto internazionale in diretta da Parigi, realizzato in collaborazione con Renault, trasmesso sul canale  Twitch di Amazon Music Italia   e su Prime Video. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

coming home 232 il primo brano natalizio in inglese di marco mengoni l8217artista ha annunciato un concerto speciale a parigi

© Metropolitanmagazine.it - “Coming Home” è il primo brano natalizio in inglese di Marco Mengoni: l’artista ha annunciato un concerto speciale a Parigi

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Coming Home 232 Primo