Per la nuova stagione festiva, Amazon Music regala ai fan di tutto il mondo un’esclusiva speciale: “Coming Home (Amazon Music Original)”, una nuova ballata intensa ed emozionante interpretata da Marco Mengoni. Disponibile in esclusiva su Amazon Music dal 7 novembre, il brano segna la prima canzone natalizia in inglese di Mengoni per la piattaforma e dà il via a una stagione di celebrazioni immersive e trasversali, che includeranno anche un concerto internazionale in diretta da Parigi, realizzato in collaborazione con Renault, trasmesso sul canale Twitch di Amazon Music Italia e su Prime Video. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Coming Home” è il primo brano natalizio in inglese di Marco Mengoni: l’artista ha annunciato un concerto speciale a Parigi